بوتين: حققنا قفزة في مجال الدفاع والأمن ويجب أن يتم ذلك في الصناعات المدنية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا حققت قفزة في مجال الدفاع والأمن والآن يجب أن يتم ذلك في الصناعات المدنية.

وقال بوتين:"على مدى خمس عشرة سنة، قمنا بالكثير من أجل إحياء الجيش والبحرية، وإحياء المجمع الصناعي العسكري في بلدنا، نحن أمنا بشكل موثوق أمن الدولة الروسية".

وتابع الرئيس الروسي:" الآن نحن بحاجة إلى اتخاذ الخطوة التالية، الأكثر مسؤولية وأكثر طموحا بكثير، وبالتالي الأكثر صعوبة، يجب تحقيق قفزة في الصناعات المدنية والصناعة والعلوم والتعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، يجب علينا أن نفعل ما قمنا به في مجال الأمن دفاع البلاد".

وقال بوتين سابقا في كلمة له أمام ندوة "روسيا تدعو" التي أقامها أحد البنوك الكبرى الروسية "في تي بي كابيتال"، في موسكو إن روسيا لم تعد تستورد شيئا يذكر من مواد تدخل في صناعة الماكينات والآليات والأسلحة والمعدات العسكرية. وتعتمد روسيا، اليوم، على الذات في صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية. وقال بوتين: "إننا توقفنا عن الاستيراد في مجال صناعة المعدات العسكرية". وأكد بوتين اهتمامه بالتصنيع العسكري، مشيرا إلى أنه يجتمع مع ممثلي الصناعات العسكرية والقوات المسلحة مرتين في السنة.

سبوتنيك