بطلة روسية تسخر من نيمار بعد قمة سان جيرمان وليفربول

جهينة نيوز

يبدو أن طريقة تمثيل نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وادعائه الإصابة في المباريات لم تعد تثير حفيظة اللاعبين فحسب، بل وأصبحت تحظى باهتمام نجوم يمارسون رياضات مختلفة كليا عن كرة القدم.

فقد نشرت نجمة التزحلق الفني على الجليد، الحسناء الروسية إليزافيتا توكتاميشيفا، تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر، تسخر من خلالها من البرازيلي نيمار، بسبب سقوطه المتكرر في مباراة فريقه باريس سان جيرمان وضيفه ليفربول، التي أقيمت أمس في إطار الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتبت بطلة العالم لعام 2015: "طوال مسيرتي كلها، سقطت على الجليد أقل مما سقط نيمار خلال 90 دقيقة من اللعب".

ويتعرض النجم البرازيلي لانتقادات وتهكم من قبل خصومه والمشجعين، بسبب سقوطه المتكرر الأشبه بحركات تمثيل، وتظاهره بالألم الشديد، وبعدها بلحظات ينهض ويلعب بشكل طبيعي، وكأن شيئا لم يكن