موسكو تعرض على "المعارضة المسلحة" في سوريا المساعدة في القضاء على "النصرة"!

جهينة نيوز

أعلنت موسكو استعدادها لمساعدة المعارضة السورية المسلحة في القضاء على مسلحي "جبهة النصرة" في سوريا.

وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس "إن مسألة محاربة الإرهاب في سوريا ما تزال قائمة، لقد لفتنا الاهتمام، بما في ذلك بالنسبة للمعارضة السورية، إلى عدم السماح باستمرار بقاء مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأكد لافرينتيف أن "روسيا مستعدة لتقديم الدعم للمعارضة في القضاء على هذا التنظيم (جبهة النصرة) عند الضرورة".

وأشار المبعوث الروسي إلى أن عدد مسلحي هذا التنظيم يبلغ نحو 15 ألف شخص. وهذا ما تعترف به المعارضة السورية المسلحة.

وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي، في وقت سابق أن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب تحتاج إلى وقت إضافي، مؤكدا استعداد موسكو لمساعدة المعارضة في تطهيرها من "النصرة".

المصدر: نوفوستي