وزارة التموين المصرية تعتزم إطلاق هاتف ذكي بدل البطاقة التموينية

جهينة نيوز

تعتزم شركة "سايكو تك" SICO Tech، للإلكترونيات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، طرح هاتف ذكي، لتسهيل الخدمات على المواطنين المصريين، على أن يحل الهاتف الذكي محل البطاقات التموينية.

وقالت الشركة إنه سيتم توفير هواتف ذكية بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G منخفضة التكلفة للمواطنين، وتجهيز منافذ للتحقق من هوية المواطنين من خلال هواتفهم الذكية، واستبدال منظومة نقاط البيع القديمة بمنظومة جديدة تتميز بتقبل الدفع عن طريق الكارت الذكي كنظام بديل، وبصمة لتأكيد هوية المستخدم، كما أن كل منظومة ستكون متصلة بنظام تحكم مركزي للتحكم في جميع أجهزة المتعاملين من مواطنين وتجار داخل المنظومة.

جاء الإعلان خلال مشاركة "سايكو تك" SICO Tech في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، المنعقد في الفترة من 25 إلى 28 تشرين الثاني الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة