جدل في مصر بشأن تصدير القطط والكلاب

جهينة نيوز

أطلق أنصار حقوق الحيوان في مصر حملة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ورود تقارير تتحدث عن تصدير الآلاف من الكلاب والقطط المصرية للخارج. ويشتبه النشطاء في أن تلك الحيوانات قد تذهب إلى دول تتعرض فيها للتعذيب أو الذبح بغرض الأكل.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالوسوم الغاضبة بالعربية والإنجليزية التي أطلقها الناشطون في مجال حقوق الحيوان والتي تدعو لوقف تصدير القطط والكلاب من مصر.

ويقول عبدالرحمن يوسف الناشط في مجال حقوق الحيوان"تتحمل الحكومة مسؤولية الحيوانات في مصر مثلما تتحمل مسؤوليتها عن الإنسان المصري"

ويضيف عبدالرحمن "من وجهة نظر دينية وإنسانية وأخلاقية، كيف يمكننا أن نتحمل مسؤولية إرسال تلك الحيوانات البريئة إلى دول قد تسلخ فيها وهي حية أو تصبح طعاما على مائدة البعض؟!".

ويدير عبد الرحمن وخطيبته إنجي طارق "الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان" وهي جمعية خيرية تعنى بإنقاذ المئات من الكلاب التي تتعرض لسوء المعاملة في الشارع.

وكانت صحف مصرية نقلت عن وزارة الزراعة قولها إنها وافقت على تصدير 4100 كلب وقطة من سلالات مختلفة إلى عدد من دول العالم. ودعا بعض النشطاء لتنظيم وقفات احتجاجية كي تصل أصواتهم إلى الدولة بل وحتى للمجتمع الدولي المعني بحقوق الحيوان.

وقال حامد عبدالدائم المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الوزارة لا تصدر ولا تستورد وأن دورها ينحصر فقط في الكشف الصحي علي الحيوانات التي تسافر عبر المطارات المختلفة برفقة أصحابها.

وأضاف عبدالدائم "المُصَدِر لهذه الحيوانات لا يذكر اسم الدولة التي سيصدر لها الحيوانات أو ما الذي ستفعله تلك الدولة بالحيوانات، ولا توجد قوانين تجرم عملية تصدير الحيوانات للخارج."

وتنص المادة 45 من الدستور المصري على أن الدولة ملتزمة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون