توقعات بتراجع الدولار الامريكي خلال العام المقبل

جهينة نيوز

يرى بنك جي.بي.مورجان أن تراجع الدولار الأمريكي يلوح في الأفق العام المقبل، وأنه قد يستمر على مدار سنوات.

وقال غابريال سانتونس محلل الأسواق العالمية في البنك الأمريكي خلال حوار لوكالة بلومبرج الثلاثاء، إن الورقة الخضراء ستبدأ تراجعها بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، إلى جانب احتمالية توقف دورة زيادة معدل الفائدة بالنصف الثاني من 2019.

وأضاف أن المسار الهبوطي للدولار الأمريكي هو الذي سيحدث في نهاية المطاف وذلك على مدار سنوات عديدة.

وتابع: "يمكنك أن ترى في العام المقبل كيف سيتراجع الدولار حال توقف سياسة التشديد النقدي من جانب الفيدرالي وتباطؤ الاقتصادي إلى جانب بدء باقي الاقتصاديات في الاستقرار أو التحسن".

ومنذ بداية العام الجاري سجل مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية ارتفاعاً بنحو 4.5%.

من جانبه، قال ديفيد كالي المحلل بالبنك أن السبب وراء عدم تراجع الدولار الأمريكي في العام الجاري ليس أن اقتصاد الولايات المتحدة تسارع بشكل أكثر مما كان متوقعاً بل بسبب أن باقي الاقتصاديات العالمية تباطأت.

وأضاف أنه في حالة انخفاض معدل نمو الاقتصادي الأمريكي إلى مستوى 2% واحتفظ بذلك الأداء، فإنه في تلك الحالة سيتراجع الدولار لسنوات عديدة.