دولة خليجية تلمح باحتمال اجازة ”الفياغرا" لنسائها!؟

جهينة نيوز

ألمحت الكويت لاحتمال إجازة بيع "الفياغرا النسائية" التي تعالج ضعف الرغبة الجنسية عند المرأة في أسواقها، لتكون بذلك أول دولة خليجية محافظة تبيح محفزات الرغبة الجنسية لنسائها.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية اليوم الخميس، عن مصدر في وزارة الصحة الكويتية قوله، إنه في "حال وجود طلب لتسجيل الدواء ستتم دراسته على نحو كامل من قبل القسم المعني بوزارة الصحة".

وكشف المصدر عن أن "هناك نحو 16 شرطا لتسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة، أبرزها تقديم وكالة الأدوية المستوردة لهذا المستحضر شهادة مصنع الدواء المُراد تسجيله، وشهادة التركيب والتحليل والدراسات الإكلينيكية، فضلا عن متطلبات أخرى".

وأشار المصدر إلى أن "عملية تسجيل المستحضر الطبي تكاد تكون متشابهة في معظم دول العالم، وأنه في حال تقدم وكيل محلي بطلب وملف لتسجيل "الفياغرا النسائية"، فستتم دراسة هذا الطلب وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

وكانت تقارير محلية مصرية كشفت أن الفياغرا النسائية أصبحت اعتبارا من يوم الأربعاء متوافرة في الأسواق المصرية بعد موافقة وزارة الصحة عليها.

وتحسن الفياغرا النسائية الحالة المزاجية وبالتالي تحفيز الرغبة الجنسية لدى النساء اللاتي يعانين من ضعف الرغبة أو البرود الجنسي لأسباب بيولوجية أو طبية.