أكبر خريج جامعي في سن الـ97يدخل موسوعة غينيس

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الاسترالية عن أكبر متخرج جامعي في العالم بعد حصوله على درجة الماجستير في العلوم الطبية وهو في السابعة والتسعين من عمره. وقد نال لقب أكبر خريج جامعي في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2006 عندما حصل على شهادة في القانون من جامعة نيو انجلاند وهو في سن 91 عاما .

ويبدو انه سيحطم اللقب المسجل باسمه بعد أن حصل على درجة الماجستير في العلوم الطبية (الطب التكميلي) من جامعة ساوثرن كروس في ليزمور. وقال إنه واظب على الذهاب إلى الجامعة ليحافظ على نشاطه الذهني.

وأشار هذا الشخص إلى أنّه: "لا ينبغي أن يلجأ الناس إلى المبررات مثل القول أنني مسن جدا لأواصل الدراسة أو أنني (فعلت ذلك) بعد فوات الأوان... فلم يفت الأوان مطلقا أن توسع عقلك وتكون صداقات جديدة وتتحدى نفسك لتنجز شيئا ذو قيمة". ونوه إلى أن إتقان علم الحاسوب كان الجانب الأصعب بعد عودته إلى الدارسة. وأضاف: "علمت نفسي بنفسي"