فتاة تُدمن شرب البنزين وهو شرابها المفضل

جهينة نيوز

أفادت صحيفة أن فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا أوضحت في برنامج تلفزيوني يتحدث عن أغرب حالات الإدمان، أنها مدمنة على شرب البنزين. لكن خبير طب نفسي أكد أن إدمانا مثل هذه المواد لم يعد مستغربًا الآن، موضحا أن الشخص المدمن يبحث عن أي شيء يحقق له غياب الوعي.

وقالت هذه الفتاة بعد أن قامت بالشرب من اسطوانة تحتوي على البنزين: "على الرغم من الألم الذي أحسه، فإنه يجعلني أشعر بأنني بحالة جيدة، فهو الشراب المفضل لدي". وأضافت: "عندما أتناوله أشعر بوخز خفيف في البداية، وبعد ذلك أشعر وكأنه يحرق الجزء الخلفي من رقبتي"، موضحة أنها تشرب يوميًّا كمية تصل 12 ملعقة صغيرة.

من جانبها، قالت والدة الفتاة إنها لم تكن تصدق في البداية أن ابنتها تشرب البنزين إلا عندما شمت رائحة البنزين التي لا يمكن إنكارها.

وأضافت الفتاة قائلة انها استهلكت في العام الماضي فقط ما يزيد عن خمسة جالونات من البنزين. وأكدت وزارة الصحة بولاية نيويورك أن شرب البنزين قد يسبب الحروق والقيء والإسهال وفي حالة تناول كميات كبيرة منه، قد يسبب الإغماء و الموت