صد محاولة تسلل ارهابيين باتجاه بلدة كرناز بريف حماة وايقاع معظمهم قتلى وجرحى

جهينة نيوز

اشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية تسللت باتجاه بلدة كرناز شمال غرب مدينة حماة بنحو 45 كم.

وخرقت مجموعة إرهابية مما يسمى “الجبهة الوطنية” المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي خرقت اتفاق المنطقة منزوعة السلاح عبر تسللها من ريف إدلب المجاور باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة كرناز حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العاملة على حماية المدنيين في البلدة.

وانتهى الاشتباك بإحباط محاولة التسلل وإيقاع أغلب أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون باتجاه المناطق التي تسللوا منها في ريف إدلب.