تغريم أوبر بعد خرق تضرر منه57 مليون مستخدم

جهينة نيوز

فرضت السلطات البريطانية والهولندية غرامة على شركة أوبر "UBER" لخدمات نقل الركاب، بسبب خرقها بيانات 57 مليون مستخدم.

فحصل خرق البيانات في العام 2016، وأثّر على ملايين الركاب، ما أدى إلى فرض غرامة بقيمة 1.17 مليون دولار أميركي على شركة النقل والتي تعتبر قيمة قليلة بالمقارنة مع العقوبات التي تفرضها قوانين الخصوصية الأوروبية.

وتعرّضت أوبر لانتقادات كثيرة بسبب عدم نجاحها في حماية المعلومات الشخصية للعملاء، خلال الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له في العام 2016 والذي منح المخترقين الوصول إلى المعلومات الشخصيّة للعملاء مثل الأسماء الكاملة وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف بالإضافة إلى مسار الرحلة في السيارة