كينو البرازيلي يتعرض لحادث على أرض ملعب بترو سبورت بعد انتهاء المباراة

الخميس, 29 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:45 | رياضة, كرة القدم

كينو البرازيلي يتعرض لحادث على أرض ملعب بترو سبورت بعد انتهاء المباراة

جهينة نيوز

تعرض البرازيلى كينو نجم هجوم فريق بيراميدز للإصابة بعد قيام مدرب النجوم أحمد سامي بالقاء زجاجة مياه على زجاج الملعب، عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وتسببت زجاجة المياة فى تعرض اللاعب للاصابة نتيجة قربه من اللوح الزجاجى.

وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين على حساب النجوم فى المباراة التى اقيمت بينهما فى الدورى الممتاز بأرضية ملعب استاد بترو سبورت.

من جانبه قال حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز: "من المؤكد إن الزجاج لم يتحطم بدون فعل فاعل، وأن كينو لم يتعرض للإصابة بمفرده، واللاعب تعرض لجروح عديدة جراء تحطم زجاج الملعب".

وصرح حسن "ما سمعته أن أحمد سامي مدرب النجوم قام بتحطيم الزجاج، من الوارد أن يكون قد خرج منفعلا، لكن بالطبع لم يكن متعمد هذا، نتمنى الهدوء في الملاعب، وعدم تضخيم الأمور، وكينو حالته جيدة".

وكتب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومستثمر نادي بيراميدز من خلال حسابه على "فيس بوك" قائلا " ماحدث للاعب كينو أمر غير مرضي ولا يمت للروح الرياضية، واطالب بموقف حازم من اتحاد الكرة المصري".


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