انتشار صورة جثة المذيع تثير غضب مشاهير لبنان

جهينة نيوز

انتقد عدد من المشاهير انتشار صورة جثة المذيع البريطاني في "Radio One" غافين فورد واثار الأمر غضب الكثيرين منهم وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين هذا التصرّف عدم احترام لحرمة الموت.

فكتبت الفنانة نيكول سابا " يا عيب الشوم، لمّا واحد بينقتل وملقّحة جثتو بالأرض بكون بال حدا تاني يصورو ويتداول صورتو عبر مواقع التواصل بدون أي حرمة للميت أو أي حساس لهيك جريمة!! بأي زمن صرنا عايشين؟ ولو ما بقى في قيمة لا لوجود الانسان ولا احترام لموته تفه".

أمّا الممثل أسعد حطاب فكتب " يللي صوّر جثة غافين فورد المشوّهة والمفظعين فيها واحد بلا ضمير وبلا قلب وبلا أخلاق!".

كما غرّد الممثل طارق سويد "اللي سرب صورة Gavin Ford مقتول بهالوحشية، ما بيقلّ وحشيّة عن المجرم القاتل... تعلّموا تحطوا حالكن مطرح الناس"

وغرّدت صفحة موتورة الساخرة بالقول " يلي ماتوا تلاتة: امل حمادة وغافين فورد وأخلاق الناس يلي قاعدة تبعت صورو وتنشر تقارير معيبة. الله يرحم التلاتة".