كارول ترحب بــ زياد الرحباني في مصر على طريقتها

الخميس, 29 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:10 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

كارول ترحب بــ زياد الرحباني في مصر على طريقتها

جهينة نيوز

رحّبت النجمة اللبنانية كارول سماحة التي تعيش حالياً في مصر، بالموسيقي الكبير زياد الرحباني أثناء تواجده في القاهرة.

فقد نشرت المغنية التي سبق وعملت مع الرحابنة صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام تجمعها بزياد في أثناء استعداده لتنظيم حفل هناك في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وعلّقت كارول سماحة على المنشور كاتبةً: "عزيزي زياد مرحباً بك فى وسطنا في مصرأنا متحمسة جداً لحضور حفلك في 30 نوفمبر".

يذكر أن الموسيقي زياد سيحيي حفلاً موسيقياً ضخماً على مسرح مركز المنارة بالقاهرة، بعد غياب استمر 5 سنوات عن مصر


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