طائرة ترامب تصطدم بطائرة أخرى!

جهينة نيوز

اصطدمت الطائرة الخاصة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مع طائرة أخرى في مطار لاغوارديا في نيويورك.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الحادث وقع صباح يوم امس الاربعاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني عندما كانت طائرة Bombardier Global Express تتجه إلى الموقف.

واصطدمت بجناح طائرة Boeing 757، التي كان يحلق عليها ترامب خلال الحملة الانتخابية.

وكان على متن الطائرة ثلاثة من أفراد الطاقم، ولم يصب أحد نتيجة هذا الحادث.

وأكدت منظمة Trump Organization المعلومات عن الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة كانت في الموقف ولم تكن تستخدم.

وذكرت هيئة طيران نيويورك ونيوجيرسي أن ما حدث لم يؤثر على عمل المطار.