شروط جديدة لقبول المدربين في مؤسسة التدريب البحري والأكاديميين البحريين "صعب توافرها"!

جهينة نيوز

وضعت المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري دفتر الشروط الفنية الخاص بمؤهلات المدربين الخاضعين للتدريب في المؤسسة، وذلك بهدف انتقاء واختيار الأفضل، إلى جانب تطوير العملية التعليمية في المؤسسة من خلال وجود مدربين محترفين.

ويشترط تخصص الربان -بحسب دفتر الشروط- أن يكون حامل هذا اللقب حاصلاً على شهادة ربان طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية Stcw78 وتعديلاتها، إضافة إلى خدمة بحرية بشهادة الربان لا تقل عن عام كامل ولديه خبرة تدريبية، وأن يحمل شهادة مدرب مقيم من إحدى المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة المرخصة أصولاً في سورية أو إحدى المؤسسات الأجنبية المعترف بها عالمياً ووطنياً، أو حاصل على دبلوم اختصاص في مجال المناهج والتدريب وتقنيات التدريس والتكنولوجيا التعليمية وأساليب التقييم من إحدى الجامعات السورية، أو إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها في سورية، ويمكن قبول الضباط البحريين المسرحين من الجيش ولديهم شهادات تعادل الدكتوراه ولديهم خبرة تدريبية وتدريسية في الكليات أو الأكاديميات العسكرية.

وبموجب دفتر الشروط التي نشرته جربدة البعث فإن شهادة مدرب دورات ناقلات النفط والغاز والكيماويات تحتاج إلى شهادة ربان لأول ضابط أول بحيث تكون هذه الشهادة طبقاً لأحكام اتفاقية STCW78 وتعديلاتها أو شهادة كبير المهندسين أو مهندس ثان، وخدمة بحرية لا تقل عن سنة على متن ناقلات النفط. وحدد دفتر الشروط حالات إنهاء التعاقد مع المدربين والمحاضرين المختصين والمقيمين، إذ يحق للمؤسسة إنهاء التعاقد قبل انتهاء المدة المحددة في العقد على أن تعلم المتعاقد معه بذلك بفترة لا تتجاوز 15 يوماً في الأحوال العادية، ويتم إنهاء التعاقد عند إخلال المتعاقد بأي من التزاماته التعاقدية أو تقييمه بشكل سلبي لمرتين متتالين أو ثلاث مرات خلال العام وفق تقييم المدربين المعتمد في المؤسسة، كما ينهى العقد عند إخلال المتعاقد بالقوانين والأنظمة النافذة أو الآداب العامة وتصادر التأمينات المدفوعة ويحق للمؤسسة ملاحقته بالطرق القانونية إلى التغيب عن العمل أو المحاضرات أو التدريب لأكثر من مرة وإعطاء الدروس الخصوصية للطلاب المسجلين في المؤسسة.

وعلق بعض من الأكاديميين البحريين على هذه الشروط بأنها ضرورية ولكن يصعب توافرها في كثير من المدربين، ولاسيما في شهادات الربان وكبير المهندسين وشهادة مدرب ناقلات النفط والغاز، موضحين أن الشروط الموضوعة لبقية الاختصاصات والشهادات فهي مقبولة ومتوفرة بكثرة، ولاسيما في الشهادات المتعلقة هندسة الكهرباء والميكانيك ومدرب إدارة ولوجستيات نقل وشهادة مدرب دورات عير بحرية ومدرب دورات إدارية وفنية وتقنيات أعمال وموارد بش