صور ماكرون الفاضحة التي تم حظرها من الفيسبوك!

جهينة نيوز

لاحظ العديد من المستخدمين أنه تم حظر صورة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع شباب ذوي البشرة الداكنة على فيسبوك كمحتوى لا يتوافق مع قواعد الشبكة الاجتماعية.

ونشر أحد المستخدمين على تويتر منشوره المحظور على فيسبوك، يوم 30 سبتمبر/أيلول، محتواه صورة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع تعليق "طريقة طريفة للاحتفال بالذكرى الستين للجمهورية الخامسة (ذكرى قيام الدستور الجديد في فرنسا)"، وشرح فيسبوك موقفه من المنشور أنه إظهار للجسد العاري.

ونشر مستخدم آخر منشوره المحظور مع نفس الصورة، مبينا أن فيسبوك، يعد أن الصورة تظهر أنشطة جنسية والجسد العاري، ويظهر على واحدة منها رجل نصف عار يضمه ماكرون، وهو يظهر إصبع الإبهام للكاميرا.

وتم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس الفرنسي إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، والتي عانت من إعصار "إرما" العام الماضي.