لقاء بين بوتين وترامب في 1 كانون الاول القادم ولمدة ساعتين

جهينة نيوز

صرح مصدر مطلع اليوم الخميس أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في الأول من ديسمبر/كانون الأول في الأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث من المتوقع أن يستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين.

وقال مصدر في أحد الوفود: "من المقرر عقد الاجتماع بين بوتين وترامب في الساعة 5.30 مساء بتوقيت موسكو في 1 ديسمبر/كانون الأول في الأرجنتين على هامش قمة مجموعة العشرين".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، إنه يأمل في التحادث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة العشرين المقبلة في الأرجنتين، وبالأخص حول موضوع الحواجز التجارية.

وأضاف بوتين أنه يتوجب على الولايات المتحدة إيجاد توافق بين النخب لبناء العلاقات مع روسيا.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أن سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض كانت قد صرحت خلال مؤتمر صحفي، أن ترامب سيجري محادثات ثنائية مع الرئيس الروسي في قمة العشرين.

وحسب مساعد الرئيس الروسي، أوشاكوف، سيناقش بوتين وترامب القضايا الثنائية بما في ذلك كيفية كسر الجمود بين البلدين، والبدء في البحث عن سبل لتطبيع العلاقات، وقال: "إنه سيكون من الممكن التعهد من الجانبين بإخراج هذه العلاقات من المأزق، والبدء في البحث عن طرق لتطبيع العلاقات الثنائية". وأشار إلى أن هذا اللقاء سيكون تطويرا لحوار قمة هلسنكي

واختتم أوشاكوف حديثه قائلاً: "في الاجتماع مع ترامب، هناك إشارات مختلفة الآن، لكني أود أن أقول إن هذا الاجتماع يحتاجه الطرفان بنفس القدر، وهو هام لكيفية تطور الأوضاع على المستوى العالمي".