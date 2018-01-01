ابن سلمان يقدم هدية قيمة لتونس عقب زياته لها!

جهينة نيوز

‏‏نقلت وكالة رويترز عن مصدر لم تذكر اسمه أن تونس ستحصل على قرض قدره 500 مليون دولار من السعودية بنسبة فائدة منخفضة.

من جهته صرح المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن تيشة بأن تونس ستعلن بعد عدة أيام عن صفقات مهمة مع السعودية، بما في ذلك قرض بنسبة فائدة منخفضة واتفاقات حول الاستثمار وغير ذلك من التفاصيل المهمة.

‏ويأتي ذلك في أعقاب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس، حيث استقبله الرئيس الباجي قائد السبسي. وبحث الجانبان خلال اجتماع موسع يوم الثلاثاء 27 نوفمبر التعاون بين الرياض وتونس في شتى المجالات وسبل تطويره.

جدير بالذكر أن تونس تبذل جهودا لتقليص عجز الميزانية وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة. ويتعين على الحكومة التونسية تقليص عجز الميزانية من 6.2 إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية.