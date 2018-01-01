برشلونة ينفرد برقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

حقق فريق نادي برشلونة الإسباني فوزًا هامًا على حساب مضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني في تسجيل هدف أقل ما يقال عنه عبقري في الدقيقة 61 من عمر المباراة وسط أكثر من 5 لاعبين من جانب الفريق المنافس، ثم صنع الهدف الثاني للمدافع الدولي الإسباني جيرارد بيكيه من ركلة ثابتة، ليضيف البلوجرانا فوزًا آخر إلى رصيده في دوري الأبطال هذا الموسم ويصل إلى النقطة 13، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، توتنهام الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وحسم الفريق الكتلوني صدارة المجموعة الثانية قبل خوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة ضد السبيرس على ملعب كامب نو، ليصبح برشلونة أول فريق في تاريخ التشامبيونزليج ليتصدر مجموعته في 20 مناسبة مختلفة، وفشل البلوجرانا في فعل ذلك 3 مرات فقط.

وكان البرسا حقق 4 انتصارات، أولًا على حساب آيندهوفن في كتلونيا برباعية نظيفة، ثم أمام توتنهام في عقر داره برباعية أيضًا ولكن مقابل هدفين، ثم فاز على الإنتر بهدفين مقابل لا شيء وأخيرًا الفوز على الفريق الهولندي في مباراة الليلة، في حين تعادل مرة وحيدة ضد الأفاعي في جوزيبي مياتزا بهدف لمثله.