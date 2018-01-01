تفاصيل التعاون بين الفنانة شيرين وشركة روتانا خلال أيام!

جهينة نيوز

ستعقد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤتمرا صحفيا كبيرا للنجمة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام القادمة.

وسيتم الإعلان فيه عن تفاصيل التعاون في الفترة القادمة بين الشركة وشيرين بعد نجاح إلبومها الجديد " نساي " وتحقيقه نسب مشاهدة مرتفعة على يوتيوب وساوند كلاود ايضا الفترة الماضية .

وسيحضر المؤتمر العديد من الشخصيات الهامة بشركة روتانا وسيتم الإعلان فيه عن أمور كثيرة تعلق بـ"شيرين" على المستوى الفني والحفلات التي ستحييها الفترة المقبلة ايضا .

يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت منذ فترة البومها الجديد " نساي " وضم أغنيات متنوعة منها " نساي " و" كدابين " و " حبه جنة " و " طيبة وجدعة ".وقامت بتصوير أغنية " نساي " بطريقة الفيديو كليب وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة في فترة وجيزة .