أردوغان يبحث موضوع منبج شمال سوريا مع ترامب خلال قمة العشرين

جهينة نيوز

‏قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع منبج شمال سوريا خلال قمة العشرين بالأرجنتين".

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

والقمة المقرر عقدها في بوينس آيرس، يومي الجمعة والسبت تضم زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم، في إطار مجموعة تأسست في عام 1999، بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية.

وأضاف اردوغان سنبحث خلال قمة العشرين التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس التركي حذر في وقت سابق، من أن بلاده ستتحرك لوحدها، إذا واجهت مماطلة من الولايات المتحدة الأمريكية، لتنفيذ خارطة الطريق بشأن مدينة منبج شمال سوريا، محدداً مهلة 3 أشهر.

وأكد أردوغان في كلمة أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتمنية"، منتصف الشهر الماضي، أن أنقرة "ستتولى بنفسها فعل ما يلزم" في حال استمرار مماطلة واشنطن في إخراج عناصر.