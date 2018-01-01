إضراب عام يشل حركة المواصلات في أثينا

جهينة نيوز

شل إضراب عام ليوم واحد أمس الأربعاء، حركة المواصلات في العاصمة أثينا ومدن يونانية الأخرى استجابة لدعوة من اتحاد نقابات العمال اليونانية.

وشهدت أثنيا ومدينة سالونيك اليوم، مظاهرات طالبت بتوقيع عقود عمل جماعية، وزيادة في الرواتب.

وندد المتظاهرون بموازنة 2019 في البلاد، وتخفيض الحكومة الرواتب في إطار تدابير التقشف، مطالبين بزيادتها وإجراء عقود عمل جماعية.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن المظاهرات استمرت 3 ساعات، ومن ثم تفرق المتظاهرون، من دون وقوع أي أحداث.

وألغت السلطات المحلية في البلاد، رحلات العبارات البحرية ورحلات القطارات في العاصمة جراء الإضراب والمظاهرات.

جدير بالذكر أن رواتب الموظفين والمتقاعدين، انخفضت بشكل كبير في اليونان، بسبب إجراءات التقشف.