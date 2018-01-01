‏‏فرانس فوتبول تبلغ الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018!

جهينة نيوز

‏أكد باسكال فيري مدير تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أنه بالفعل تم التعرف على الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، وقد أبلغ الفائز عبر مكالمة هاتفية، حيث من المنتظر أن يتسلمها يوم الإثنين المقبل.

وقال باسكال فيري خلال محادثة عبر الإنترنت مع بعض قراء المجلة: لقد تم بالفعل إبلاغ الفائز بالجائزة عبر مكالمة هاتفية قمت بها شخصيا، كما تم تبليغ جميع الفائزين في الآخرين في الفئات الآخرى، بطريقة مباشرة.. كانت ردت فعلهم مؤثرة لأقصى درجة ممكنة.

يبدو أن هيمنة الثنائي كريستانو رونالدو وليونيل ميسي، على جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات العشر الأخيرة، سوف تنتهي هذا العام، بعدما أكدت بعض التسريبات الجديدة، تتويج لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بالجائزة المذكورة.

وذكرت إذاعة أوندا سير الإسبانية، وفقاً لما استطاعت أن تتوصل إليه، أن لوكا مودريتش نجح في حسم سباق الكرة الذهبية لصالحه، متفوقاً على زميله السابق كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني، والفرنسي أنطوان جريزمان الذي حل في المرتبة الثالثة.

وإلى جانب جائزة أفضل لاعب، تم أيضا إبلاغ الفائزة بجائزة أفضل لاعبة، والفائز بجائزة أفضل لاعب دون 21 عاما، وهما الجائزتان اللتان استُحدثتا هذا العام.