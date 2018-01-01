بيع الدولار للعراقيين الراغبين بالسفر إلى إيران "ممنوع"

جهينة نيوز

‏وجّه البنك المركزي العراقي أمس الأربعاء جميع المصارف وشركات الصيرفة في البلاد، بمنع بيع الدولار للعراقيين الراغبين بالسفر إلى إيران.

وقال البنك في بيان إنه "تم التوجيه لجميع المصارف وشركات الصيرفة، بعدم منح عملة الدولار للراغبين بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وممكن الاستعاضة عن الدولار بعملة أخرى".

يأتي القرار تطبيقا لوقف التبادلات التجارية بين الجارتين بالدولار امتثالًا للعقوبات الأمريكية على إيران منذ 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

ويمثل القرار تراجعا، إذ قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن العقوبات الأمريكية بحق إيران ليست أممية حتى يلتزم بها العراق.

وجاء تصريح عبد المهدي عقب بيان للسفارة الأمريكية في العراق، قالت فيه إن واشنطن منحت بغداد إعفاء لمدة 45 يوما بشأن استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لحين إيجاد مورد بديل.

وبدأت الولايات المتحدة في 5 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، تطبيق حزمة ثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

إلا أن العقوبات استثنت بشكل مؤقت ثماني دول منها تركيا حسب الخارجية الأمريكية.

وبدأت واشنطن تطبيق الحزمة الأولى في 6 أغسطس/ آب الماضي أي بعد ثلاثة.