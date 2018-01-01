الارهابيون يعتدون بالقذائف على احياء حلب السكنية والجيش يرد

جهينة نيوز

جددت التنظيمات الإرهابية مساء امس اعتداءاتها بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة حلب ما تسبب بوقوع أضرار مادية في عدد من المنازل.

وحسبما ذكرت سانا أن 3 قذائف هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الجنوبي الغربي سقطت على مناطق متفرقة من حي جمعية الزهراء السكنية مساء امس الاربعاء دون أن توقع إصابات بين المواطنين.

والحق الاعتداء الإرهابي أضرارا مادية بالمنازل والبنى التحتية في الحي السكني.

وردت وحدات الجيش العاملة في حلب على الفور بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة بين صفوف الإرهابيين.

من جهتها وكالة سبوتنيك افادت باطلاق التنظيمات الإرهابية 19 صاروخا وقذيفة هاون على أحياء حلب الآمنة قرب منتصف الليلة.

وقالت أن المجموعات الإرهابية المتمركزة شمال غرب المدينة، قامت ليل الأربعاء باستهداف منازل الآمنين في جمعية الزهراء وحي حلب الجديدة بأكثر من 19 قذيفة صاروخية وهاون.

واكد مصدر عسكري للوكالة أن اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش ومسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه جرت على طول خط التماس في منطقة البحوث العلمية جنوب غرب حلب دون تغير بخارطة السيطرة.