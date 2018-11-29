إخلاء جامعة أمريكية بسبب قنبلة

جهينة نيوز

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن السلطات أخلت جامعة جنوب تكساس، إحدى أكبر جامعات السود تاريخيا في الولايات المتحدة أمس الأربعاء بسبب تهديد بوجود قنبلة.

ونقلت رويترز عن جودي سيلفا المتحدثة باسم شرطة هيوستون، إن التهديد للجامعة ورد في اتصال إلى أجهزة الطوارئ، وكان تهديدا عاما بوجود قنبلة".

وقال ستيف شيفلر المتحدث باسم الجامعة إن أمر الإخلاء شمل آلاف الطلاب وأيضا مساكن الطلبة، وأضاف "نجري مسحا شاملا لحرم الجامعة"، فيما لم يتضح حتى الآن موعد إعادة فتح الجامعة.

في سياق منفصل، كانت الشرطة في مدينة شيكاغو الأمريكية أعلنت، يوم الثلاثاء 20 نوفمبر / تشرين الثاني، إنها ردت على إطلاق نار بالقرب من مستشفى، كما أفادت بسقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح".

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أصدر متحدث باسم الشرطة في شيكاغو بيانا على موقع "تويتر"، قال فيه، الضباط يستجيبون بعد إطلاق طلقات نارية قرب مستشفى ميرسي على الجانب الجنوبي من المدينة. وهناك تقارير عن ضحايا متعددين.