ليفربول يخسر أمام مضيفه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

خسر ليفربول أمام مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يقبع الريدز في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن سان جيرمان الوصيف وثلاث نقاط عن نابولي المتصدر.

وأحرز هدفي أصحاب الأرض خوان بيرنات ونيمار في الدقيقتين 13 و37، وسجل هدف ليفربول جيمس ميلنر من ركلة جزاء في الدقيقة 47 من عمر الشوط الأول.

ويحتاج ليفربول في الجولة الأخيرة على أقل تقدير، للفوز على نابولي بفارق هدف أو أكثر بشرط عدم اهتزاز شباكه لضمان التأهل.