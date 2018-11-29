"صنع في سورية" في درعا اليوم بمشاركة ١٣٠ شركة صناعية

جهينة نيوز

يفتتح اليوم مهرجان «صنع في سورية» بدورته الـ ٧٧ الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق بمشاركة ١٣٠ شركة محلية في مول ماي سنتر جانب المجمع الحكومي في محافظة درعا لغاية ٧ كانون الأول القادم.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق أكرم محمد الحلاق أكد للثورة أهمية إقامة مهرجان «صنع في سورية» لأول مرة في درعا كونه يمثل رسالة عودة وتعافي الأسواق السورية الوطنية وقدرتها على تزويد السوق المحلية بمنتجاتها المتنوعة إضافة إلى قدرتها على الحضور بقوة في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى ما ستقدمه الغرفة لأسر الشهداء في المحافظة من قسائم شراء مجانية تقديراً للتضحيات التي قدموها في سبيل الحفاظ على الوطن ومحاربة الإرهاب.‏

وكشف أن استمرار المهرجان للعام الرابع على التوالي يؤكد ثقة المستهلكين بالمنتجات الصناعية الوطنية ويوفر مجالاً لترويج منتجاتهم والتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر بما يحافظ على جودتها ونوعيتها وبأسعار أقل من السوق المحلية.‏

وأوضح أن المهرجان يضم نحو ١٣٠ شركة صناعية تقوم بعرض ٥٠٠٠ صنف من كل ما تحتاجه الأسرة منها المواد الغذائية والألبسة والمنظفات وهي منتجات مطابقة للمواصفات القياسية السورية وتلامس القدرة الشرائية للمستهلك إضافة للعروض والحسومات المغرية التي تقدمها هذه الشركات.‏