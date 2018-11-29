أبراج يوم الخميس 2018/11/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

#مولود اليوم١١/٢٩: محب، تمتلك طاقة كبيرة للوقوف إلى جانب الأحبة وحمايتهم، متألق بحضورك، لا تحب الظلم، تحب السفر والانطلاق وتجدد وتغيير دائما، الفترة القادمة للبعض معاناة عاطفية خصوم و انفصال طويل الأمد، للبعض إيجاد حل لمشكلة بمساعدة أصحاب النفوذ، للبعض خسارة في معركة، وتخرج من حالة استبداد وتسترد حقوقك في منتصف عام ٢٠١٩، للبعض مشروع ارتباط،للبعض تجارب جديدة تولد الحماس شراكة ومشاريع تتجاوز مشاكل مادية، فقط انتبه على أعصابك بالأيام القادمة عندك تنقل وتغيير مكان اقامة وممكن يحدث تراكم بأعمالك.

برج #الحمل: تواجه عمل متراكم وتشعر بضرورة إنجازه لأهميته ممكن تعاني من أزمة تترك انعكاس سلبي على صعيد جسدي ونفسي انتبه لا تستسلم لعصبيتك وتصب غضبك على زملائك، حاول ترفيه عن نفسك ونوم وغذاءمهمين حتى تتجاوز هذه الفترة الصعبة.

برج #الثور : يوم حلو ومناسب للقاء الأحبة والمعجبين من خلال دعوات وحفلات تجتمعوا فيها ومفاجأت حلوة بانتظارك الأجواء المريحة تساعدك على تخطي مشاكل وهموم الحياة، تسمع خبر حلو ممكن نتائج امتحانات للبعض وتنمية علاقات صداقة قوي قلبك.

برج #الجوزاء: تمتد همومك على صعيد عائلي أو علاقة بالأهل أو أشياء تخص عقارات أو أعطال انتبه من بعض المشاكل المحتملة، تشعر بفرض سيطرتك وتنفيذ كلمتك بالأسرة أوالمحيط أي مواجهة أو خلاف بهذه وضعية قد يترك آثر سلبي لا تبالغ بانك لست بحاجة أحد خصص وقت للعائلة وعزز علاقاتك مع المحيط.

برج #السرطان: نهار ايجابي حركة فكرية وجسدية تنشط باتصالات مرتبطة بالعمل تشعر بالقدرة على تنفيذ مخططاتك ممكن تفكر برحلة أو سفرة قصيرة تستعيد فيها نشاطك،قد ترغب في تحريك مسألة عقارية، انتبه على صحتك من انتقال أمراض وخليك هادئ.

برج #الأسد: نهار حساس على صعيد المالي تشعر بالقلق والاستنفار الداخلي، حاول أن تركز ممكن يكون في فرصة مالية لكن لا تتسرع خطواتك جيدة تدفع بمصالحك انتبه على مصاريفك، مساء عندك حركة وتطوير ولقاءات على مستوى ثقافة ومعرفة تفكيرك يختلف نفسيتك للأفضل، وللطالب وقت جيد تحضر للامتحانات.

برج #العذراء: القمر ببرجك يوم جيد لتعبر عن ذاتك وتسيطر وتحقق مطالبك الشخصية ،تغيير نحو الأفضل وتشعر بنشاط وتجدد تنجح بلقاء الأشخاص واتصال مع الناس وتتبادل أعمال مفيدة معهم، لا تكن طرف مع أحد أو تأخذ موقف أنت اليوم مسيطر وصاحب، تزداد نشاطاتك وأعمالك تنظم أمورك المالية تستغل الفرص حتى تخرج من أي أزمة مالية قد تواجهك.

برج #الميزان : تشعر بتعب جسدي قد يكون نتيجة مرض أو ارهاق أو اسراف باستعمال طاقاتك توتر يلعب دور سلبي على نفسيتك حاول تجنب الوساوس حتى تسهل عليك الأمور وتأخذ قسط من الراحة اعتمد سلم الأولويات ابتعد عن الاحتكاك المباشر مع أحد من محيطك حتى تتجنب خيبات الأمل وانتظر وصول القمر إلى برجك تتوضح الرؤية الك على صعيد شخصي تعالج مسألة تزداد جاذبيتك.

برج #العقرب : نهار ايجابي تستفيد من خبرتك في مجالك ومكانتك تعتمد على جهود الاصدقاء مخلصين حتى يدعموك، اليوم تقوم بمصالحة صديق بعد خلافات تقدر تلبي دعوة عائلية أو حفلة أو مناسبة لا تتعصب وتعتبر ذلك هدر للوقت بالعكس استغل الوقت واستمتع براحة بالك قبل فوات الآوان و لا تهمل أمورك الصحية.

برج #القوس : تركز على عملك من الصباح الباكر مندفع للاحتكاك بأشكال عديدة مهني أو مع المحيط لا تصدق كل ما يقال الك من كلام ولا توقع نفسك بفخ اكسر الروتين ومساء تمد يد العون للأصدقاء للوصول إلى نقاط مشتركة وتحقق أمنية.

برج #الجدي: متجدد وتشعر برغبة بالسفر وتدعم نهارك باتصالات تثبت خطواتك تكتشف دورة جديدة للنجاح ،تتداخل مواعيدك مساء كن متيقظ حتى تقدم أفضل ما عندك من أداء وما تواجه انتقادات مسؤولين عنك انتبه على صحتك للبعض إيجاد فرصة عمل.

برج الدلو: تطلب خدمات من الآخرين، تدخل تعديل على أمورك المالية أوراق ومعاملات وأشياء تتعلق بفواتير واستحقاقات وضرائب، تطوي صفحة قديمة لا تتوقف عندها واستفيد من أخطائك، قد تشعر بعارض صحي خفيف لكن الأفضل أن تلجأ للطبيب، للبعض مرافقة مريض ودفع فواتير.

برج #الحوت: القمر ببيت شراكتك، تركز على مشروع شراكة قائم بينك وبين الآخرين ممكن تفتح آفاق جديدة أمامك وتستفيد منها بتعزيزشراكتك العملية، إذا ظهرت لك بعض العقبات لا تدخل بمواجهة مع أحد ولا تتأثر بصورة سلبية أهم شيء تضمن سلامتك وانتبه على صحتك.