حركة طالبان تنتقم للمجزرة الأمريكية في هلمند بمهاجمة مقر أضخم جيش خاص في العالم

جهينة نيوز:

شنت حركة طالبان الأفغانية هجوم بسيارة مفخخة على مبنى شركة جي فور اس البريطانية التي تعتبر أضخم جيش خاص في العالم و تشرف على معتقلات الإحتلال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة, و نقل سكان محليون أصوات إطلاق نار بعد الهجوم على الشركة البريطانية.

و أفادت التقارير الأولية عن إصابة عشر أشخاص على الاقل لم تحدد جنسيتهم.

و ذكرت حركة طالبان بأن الهجوم على الشركة البريطانية "G4S" جاء رداً على المجزرة التي إرتكبها الإحتلال الأمريكي في هلمند و راح ضحيتها 20 مدني جلهم نساء و أطفال.

و كان الإحتلال الامريكي شن سلسلة غارات على منازل مدنية في أحد قرى ولاية هلمند راح ضحيتها عشرين شخص جلهم أطفال و نساء و مسنيين.