جامعة إفريقية تلغي مشاركة باحثين صهاينة في مؤتمر أكاديمي

جهينة نيوز:

ألغت جامعة "ستيلينبوش" في جمهورية جنوب أفريقيا مشاركة باحثين صهاينة في مؤتمر أكاديمي لبحث موضوع "الصدمات التاريخية والوطنية"، والذي من المقرر عقده الأسبوع القادم تحت عنوان "الإعتراف والتعويض والمصالحة".

وجاء إلغاء مشاركة الباحثين الصهاينة بناءً على طلب من نشطاء "حركة مقاطعة إسرائيل".

وعلل ناشطو حركة مقاطعة إسرائيل طلبهم بـ"قانون القومية"، إضافةً إلى رفض مناقشة قضايا مثل المصالحة والتعاطف والتسامح في ظل إعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع غزة وإحتلال الضفة الغربية وقتل وتعذيب الفلسطينيين وتجاهل حقوقهم وسلب أراضيهم.

وأرسلت منظمات المقاطعة الفلسطينية وأخرى من جنوب إفريقيا رسالة الخميس الماضي إلى القائمين على المؤتمر الأكاديمي بجامعة "ستيلينبوش" تطالبهم فيها بإلغاء مشاركة الباحثين الصهاينة.

وقد وقّع على الرسالة أيضاً تنظيم "يهود من جنوب أفريقيا من أجل فلسطين الحرة"، و بناءً على تلك الرسالة، أبلغ منظمو المؤتمر الباحثين الصهاينة أنه لا يمكن مشاركتهم في المؤتمر.