خطط روسية لبناء مرصدين فلكيين على سطح القمر

جهينة نيوز:

أعلن نائب رئيس مجلس أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء، ليف زيليوني، اليوم الأربعاء، أن العلماء الروس يقترحون بناء مرصدين فلكيين على سطح القمر في إطار مفهوم دراسة واستغلال القمر.

ونقلت وكالة سبوتنك عن زيليوني قوله، عقب اجتماع مشترك لمجلس أبحاث الفضاء ووكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس) تناول مفهوم دراسة القمر: "اليوم ، تمت مناقشة موضوعين — علم الفلك الراديوي والأشعة الكونية".

وأضاف "تمت مناقشة برنامج شامل لبحث واستكشاف القمر، برنامج تكاملي. في السابق، كان كل شيء موجودًا في أجزاء، في أشكال متفرقة. يبدأ المفهوم باستخدام أجهزة "لونا-25"، "لونا-26" و"لونا-27"، ولكن هذه هي الخطوة الأولى، هي تقوم باستطلاع الأماكن وحل المهام العلمية وإعداد الخطوات اللاحقة".

وأوضح أنه سوف يسبق ذلك عدة مراحل: البحث باستخدام محطات أوتوماتيكية، رحلات جوية مأهولة، وفقط بعد ذلك إنشاء بنية تحتية علمية (على القمر).

إلى ذلك، أعلن كبير مهندسي المحطات المأهولة في شركة "إينيرغيا" الروسية لصناعة صواريخ الفضاء، يفغيني ميركين، أنه من المقرر هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر بعد عام 2030 في مهمة تمتد لـ 14 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن الصيغة الجديدة لبرنامج الفضاء الفدرالي الذي يبلغ حجم تمويله 1.4 تريليون روبل [ما يعادل نحو 18.7 مليار دولار] تشمل بندا لتخصيص المال للقيام برحلة مأهولة إلى القمر فقط بعد عام 2035".

وكان رئيس "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لا تملك إمكانيات مالية كافية لتنفيذ مشاريع فضاء رائدة منفردة، وهي ستتعاون مع دول أخرى لتنفيذ مشاريع رحلات فضائية مكلفة.