ماتيس وبومبيو يدافعان عن محمد بن سلمان

جهينة نيوز:

أعلن كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس عن عدم وجود أدلة على تورط ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس للصحفيين، اليوم الأربعاء: "ليست لدينا الأدلة على تورط ولي العهد السعودي، ليست لدى أوساط الاستخبارات ولا أحد آخر".

وبخصوص التقارير حول أن وكالة الاستخبارات المركزية توصلت للاستنتاج بأن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي، طلب ماتيس توجيه الأسئلة في هذا الصدد إلى الوكالة ذاتها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي.

بدوره، صرح وزير الخارجية مايك بومبيو في أعقاب جلسة استماع مغلقة مع أعضاء الكونغرس حول سياسات الإدارة الأمريكية تجاه السعودية، بأنه "لا توجد هناك تقارير مباشرة تربط بين ولي العهد والأمر بقتل جمال خاشقجي".

وعلى الرغم من ذلك شكك عدد من أعضاء الكونغرس في موقف الإدارة الأمريكية في أعقاب الجلسة.

وسبق لبومبيو أن نشر مقالا له، شدد فيه على ضرورة استمرار العلاقات القوية مع السعودية، واعتبر أن تخفيض مستواها سيكون "خطأ فادحا". كما أشاد بدور السعودية في المنطقة ومواجهة إيران ونهج محمد بن سلمان.