بوتين يوقع مرسوم انشاء منطقة تجارة حرة بين ايران والاتحاد الاوراسي

جهينة نيوز:

وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على مرسوم يقضي بانشاء منطقة تجارة حرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي.

وقع الرئيس الروسي اليوم الأربعاء على اتفاقية مؤقتة حول إقامة منطقة تجارة حرة بين ايران والاتحاد الاقتصادي الاوراسي (روسيا, روسيا البيضاء, إرمينيا, قرغيزستان, كازاخستان).

وذكرت وكالة تاس ان هذه الاتفاقية تم المصادقة عليها من قبل مجلس الدوما والمجلس الاتحادي الروسي يومي 15 و23 نوفمبر الجاري.

وكان الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الاوراسي قد وقعا في 17 مايو/ايار 2017 على وثيقة في العاصمة الكازاخية استانا حول اقامة منطقة تجارة حرة.

وافادت وكالة تاس ان الاتفاقية المبرمة في استانا تشمل القوانين الاساسية للتجارة بين الاتحاد الاقتصادي الاوراسي وايران وتقترب الى حد ما من قوانين منظمة التجارة العالمية (WTO).

وتهدف هذه الاتفاقية الى تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول عن طريق تحرير قوانين التجارة المتبادلة، ومنها خفض او الغاء الحقوق الجمركية والعقبات غير الجمركية لبعض السلع.

واشارت تاس الى انه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية بعد 60 يوما من تاريخ استلام آخر مذكرة مكتوبة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوراسي وايران لتهيئة الارضية اللازمة للتنفيذ.