إيران تدخل مجال طب الخلايا الجذعية و تكشف عن سبع منتجات جديدة

جهينة نيوز:

اعلن رئيس قسم الخلايا الجذعية والعلوم المعرفية في معاونية الرئاسة الايرانية في شؤون العلوم والتكنولوجيا عن انتاج سبعة منتجات جديدة في مجال العلاج بالخلايا الجذعية وانها على وشك الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء.

واشار امیر علي حمیدية، في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء، إلى نشاط اقسام العلاج بالخلايا الجذعية في المحافظات الايرانية، موضحا إن أكثر من 20 محافظة تنشط في هذا المجال، وقد تم تشكيل العديد من الشركات المعرفية في مراكز المحافظات.

ولفت إلى إنشاء خطة استراتيجية لمدة 10 سنوات في ايران بمجال العلاج بالخلايا الجذعية، موضحا انها تستند على وثيقة لخارطة الشريحة العلمية للبلاد ، وركزت على المجالات المناسبة لتطوير العلوم والتكنولوجيا.

وتابع حميدية: إن أكثر من 1500 من اعضاء الهيئات التدريسية وطلاب مرحلة الدكتوراه في وزارة العلوم والجامعات الايرانية يعملون الآن ويتطلعون إلى تطوير هذا المجال.

وفي الإشارة إلى الربط الشبكي بين اقسام العلاج بالخلايا الجذعية في البلاد، قال: "لقد بدأت الشبكات الخاصة بالخلايا الجذعية نشاطاتها حاليا، وهي أول مجموعة علمية في البلاد أنشأت هذا البرنامج".

ونوه إلى التقدم الذي حققته إيران في مجال الخلايا الجذعية ، موضحا: "إن التقدم الإيراني والمواهب الرفيعة جعلت من ايران بين الدول الإسلامية الأولى في مجال اعداد البحوث والدراسات بهذا الشأن، ونظرا إلى القيمة الرفيعة لهذه التقنية ، هناك الكثير من التقدم الذي يتحقق في هذا المجال لغاية عام 2025.

ولفت الى اقامة مهرجان ومعرض في ايران خاص بهذه التكنولوجيا، موضحا ان 70 شركة معرفية مختصة بتقنيات الخلايا الجذعية ستشارك فيه كما ستطلق شركات ناشئة في تقنيات الخلايا الجذعية ، وإقامة أقسام للطلاب والتلاميذ ، فضلاً عن أنشطة للتعاون مع مختلف الدول على هامش هذا المعرض.