جندي مصري يطلق النار على مركبة قائد كتيبة "الفهد" الإسرائيلية

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:28 | سياسة, عربي

جندي مصري يطلق النار على مركبة قائد كتيبة

جهينة نيوز:

أعلن ضابط كبير في جيش الإحتلال إسرائيلي في القيادة الجنوبية في لجيش العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن شرطيا مصريا مجنّدا أطلق النار على مركبة قائد كتيبة "الفهد" الإسرائيلية قرب الحدود.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحادث وقع السبت الماضي، وأكدت أن الجيشين المصري و(الإسرائيلي) فتحا تحقيقا مشتركا في الحادث.

ونقلت عن الضابط الإسرائيلي قوله: "نحن لا نستطيع أن نؤكد إن كان إطلاق النار تم عن قصد أو بالخطأ، فهذا حادث خطير وغير مألوف في تلك المنطقة".

وأضاف أن الجيش المصري يعمل تحت ضغط كبير بسبب الحرب التي يشنها ضد تنظيم "داعش" في سيناء وجماعات تهريب المخدرات على النقاط الحدودية.


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