هجوم يمني نوعي و عنيف على قاعدة جوية في نجران

جهينة نيوز:

إستهدفت القوة الصاروخية اليمنية مهبط مروحيات الأباتشي وسكن طياري الأباتشي لقوى العدوان في بير عسكر بنجران بدفعة من صواريخ بدر1-بي المعدلة و عالية الدقة.

و أكدت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية مصرع عدد من الطيارين وتدمير عدة طائرات اباتشي في المكان المستهدف بنجران ونشوب حريق لمخازن تسليح الأباتشي.

هذا و يعتبر هذا الهجوم الأكبر من نوعه منذ أسابيع على مواقع قوى العدوان على اليمن, و تأتي هذه الضربة الصاروخية اليمنيّة في معرض الرد اليمني على قوة العدوان التي تستهدف الشعب اليمني منذ عدة سنوات.