على وقع إتفاقات أستانا هجمات بطائرات مسيرة على حميميم

جهينة نيوز:

فادت مصادر عن إطلاق صاروخين من قاعدة حميميم مساء اليوم ضد أهداف جوية يعتقد أنها طائرات مسيرة و ذلك بعد توقف هجمات الطائرات المسيرة لأكثر من شهرين على القاعدة الروسية و بالتزامن مع مباحثات أستانا التي إستبقها الإرهابيون بهجوم كيماوي على أحياء حلب.

هذا و يعتقد أن أردوغان إما غير قادر على كبح الإرهابيين و غير قادر على تنفيذ التعهدات التي قطعها للرئيس الروسي خلال اتفاق سوتشي أو أن تعهدات أردوغان السابقة كانت مناورة لجعل معركة إدلب في الشتاء للحد من فعالية العمليات الجوية و تشير تقارير الى أن الفرص الممنوحة لرئيس النظام التركي بدأت تستنفذ و من غير المستبعد إطلاق عملية عسكرية واسعه لتحرير محافظة إدلب في حال لم ينجح أردوغان بتنفيذ إلتزاماته قريباً.