التحالف الدولي بقيادة الإحتلال الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة في هجين

جهينة نيوز:

يبدو أن التحالف الدولي الغير شرعي الذي تقوده قوات الاحتلال الامريكي مصمم على تحويل هجين الى نسخة من الرقة عبر تبادل الأدوار التي يقوم بها الاحتلال الامريكي مع أداته الإرهابية داعش, حيث أفادت مصادر أهلية عن قيام طيران التحالف الدولي الغير شرعي و الذي تشارك به دول عربية و آوروبية بشن غارات عنيفة على منازل المدنيين بحجة قصف داعش.

و أكدت المصادر إستشهاد ستة مدنيين و إصابة أخرين بغارات التحالف الغير شرعي, فيما لم يسجل أي إصابة في صفوف داعش.

و يذكر أن التحالف الغير شرعي يقصف هجين و يهاجمها عبر ميليشياته التي تتبادل الأدوار مع داعش منذ عدة شهور و لم يسجل سقوط أي قتيل من داعش فيما دمر التحالف عشرات المنازل فضلاً عن مسجد و مدرسة غبر الغارات الهمجية التي تشنها قوات التحالف الدولي الغير شرعي و التي راح ضحيتها حتى الآن مئات الشهداء.