أردوغان يحذر من مخطط جهنمي هو نفسه أداة فيه

جهينة نيوز:

أعلن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، عن وجود مخطط لإعادة رسم المنطقة عبر حرب كبيرة سببت الأزمات والتوترات، بدءا من سوريا وصولا إلى اليمن والعراق وفلسطين في إشارة منه الى مشاريع الناتو التي بلاده جزء منها و من أراضي بلاده يتم شن الحروب في المنطقة و جيش بلاده نفسه شارك في التغيير الديموغرافي عبر تهجير أهالي عفرين و لا يزال يرعى الارهابيين في سورية و يحتل أجزاء من سورية لصالح الناتو.

ودعا أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في مدينة اسطنبول، إلى "عدم الوقوع في فخاخ أولئك اللذين يحاولون الإيقاع بين المسلمين، من خلال التركيز على النقاط الخلافية والتباينات" رغم ان ميليشياته في إدلب هم الخنجر الذي يزرع الفتنة بين المسلمين و يقومون ليل نهار و بواسطة الأنترنيت التركي ببث الفتنة و الحقد الطائفي.

وأردوغان الذي هدد سورية قبل ست سنوات بأن حدودها مع تركيا هي حدودها مع الناتو قال: "علينا ألا نقيم حدودا وجدرانا جديدة فيما بيننا داخل هذه المنطقة التي رسمت حدودها بالدماء"، مشيرا إلى أن "الآثار السلبية للحرب العالمية الأولى، ما زالت واضحة رغم مرور قرن كامل على انقضائها، وأن تركيا هي أكثر دولة في المنطقة تشعر بتلك الآثار", دون أن يوضح طبيعه تلك الاثار رغم ان تركيا لا تزال منذ الحرب العالمية الأولى تحتل أراضي سورية.

هذا وأعترف أردوغان أن التعصب المذهبي أدى إلى إضعاف المجتمع الإسلامي من الداخل، وجعله عرضة للتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن تبني المذهب واعتباره دينا، يعد من أكبر الفتن التي لا مكان لها في الإسلام.

وفي هذا الخصوص قال: "بحسب معتقدنا فإن كل من يؤمن بإله واحد ودين واحد ونبي واحد وكتاب واحد، هو أخ لنا في الدين، ولا يحق لأحد أن يضيق حدود الأخوة الإسلامية التي رسمها ربنا ونبينا محمد (خاتم المرسلين)، ويجب أن يكون في قلب المسلم مكان يتسع لجميع البشرية، وليس لـ 1.7 مليار مسلم".

وتطرق أردوغان إلى الأزمة اليمنية قائلا: "لا داعي للبحث عمن يتحمل مسؤولية ملايين الجائعين والمشردين في اليمن. لأن المسلمين هم المسؤولون".

وشدد على ضرورة تجنب المسلمين الوقوع في فخ من يتبنون نظرية "نقطة نفط أغلى من قطرة دم".