جهينة نيوز:

أعلنت محافظة دمشق أنه سيتم إغلاق التحويلة النازلة من أوتستراد المزة إلى نفق 17 نيسان باتجاه مشفى المواساة اعتباراً من مساء الخميس القادم لغاية صباح السبت 1-12-2018.

و أوضح مدير الصيانة في محافظة دمشق المهندس جمال ابراهيم أن الإغلاق سيتم لتنفيذ مصائد مطرية إضافية تصب في نهر الديراني تحاشياً لحصول أي سيول في شوارع وأنفاق دمشق في حال هطلت كميات كبيرة من الأمطار.

وكانت المحافظة نفذت مصائد مطرية إضافية في النفق بدءاً من الطريق القادم من مشفى الأسد الجامعي باتجاه مشفى المواساة و أوتستراد المزة.