لافرنتييف: مكافحة الإرهاب في سورية مستمرة حتى القضاء عليه بشكل كامل

جهينة نيوز:

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ورئيس الوفد الروسي إلى اجتماعات أستانا الكسندر لافرنتييف أن مكافحة الإرهاب فى سورية مستمرة حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل.

وأوضح لافرنتييف خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش الجولة الحادية عشرة لاجتماعات أستانا أن المشاركين في هذه الجولة ناقشوا اليوم الأوضاع في سورية بشكل عام وليس فقط منطقة تخفيف التوتر في إدلب وكان هناك اتفاق على أن الأوضاع في جنوب سورية وعلى الحدود مع العراق وغيرها من الأراضي السورية تتحسن كما أكد جميع المشاركين على التمسك بكل الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول إدلب بما فيها انشاء المنطقة منزوعة السلاح.

وقال لافرنتييف: يوجد في محافظة إدلب نحو 15 ألف إرهابي من تنظيم جبهة النصرة وموسكو مستعدة لتقديم كل مساعدة ممكنة لإعادة الاستقرار اليها بما في ذلك تقديم الدعم اللازم للجيش السوري مؤكدا أن مكافحة الإرهاب في سورية ستستمر حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية بشكل كامل وخاصة “داعش” و”جبهة النصرة”.

وجدد لافرنتييف مطالبة روسيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها بشكل فوري إلى مدينة حلب التي استهدفتها التنظيمات الإرهابية بقذائف تحوي مواد كيميائية من أجل الكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة.

وأشار لافرنتييف إلى أن المشاركين في اجتماعات استانا ناقشوا أيضا الوضع في شرق سورية وسيستكملون النقاش غدا لافتا إلى أن استمرار وجود القوات الأمريكية فيها بشكل غير شرعي يثير قلق موسكو فواشنطن تستخدم مزاعم محاربة الإرهاب ذريعة لتبرير وجود قواتها فيها.

وبين لافرنتييف أن الحكومة السورية هيأت الظروف المناسبة لعودة المهجرين الى بلدهم وعاد الآلاف منهم مؤخرا وهناك ازدياد في عدد المهجرين الراغبين بالعودة الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي المساعدة في هذه العملية.

وأشار لافرنتييف إلى أن الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” تبذل كل ما بوسعها في موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور بأسرع وقت ممكن لافتا إلى أن العمل مستمر وستكون هناك مشاورات ثنائية وثلاثية غدا ولذلك من السابق لأوانه الحديث عن نتائج ملموسة لكننا “متفائلون بالتوصل الى حلول توافقية”.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا صباح اليوم أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماع أستانا حول تسوية الأزمة في سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري ووفود أخرى.

وأجرى وفد الجمهورية العربية السورية لقاءات مع وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف ومع الوفد الروسي برئاسة لافرنتييف ومع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري انصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة حيث جرى التشاور حول موضوعات اجتماع أستانا الحالي وسبل إنجاحه.