لأول مرة.. منح طلاب الجامعات والمعاهد قرضاً شخصياً بقيمة 50 ألف ليرة

جهينة نيوز:

قررت الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي لأول مرة منح طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية قرضاً شخصياً بقيمة 50 ألف ليرة سورية على أن يتم تسديده تقسيطا خلال عشرة أشهر 5 آلاف كل شهر بدءاً من الشهر الذي يلي استلام القرض.

وحددت الهيئة موعد بدء قبول طلبات الراغبين بالاستفادة من هذا القرض للعام الدراسي 2018-2019 اعتباراً من 2-12-2018 ولغاية 31-12-2018 داعية الطلاب الراغبين إلى مراجعة فروعها في الجامعات والمعاهد في محافظات “دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور وطرطوس وحماة والسويداء ودرعا والحسكة”.

وقال ياسين عبد الحميد رئيس فرع الهيئة بجامعة دمشق : إن “الهدف من هذه الخطوة مساعدة الطلاب على تأمين مصاريف التسجيل والكتب وجميع ما يحتاجونه في حياتهم الجامعية” مبيناً أن الهيئة بإمكانها منح هذا القرض لـ 5 آلاف طالب وذلك وفق مفاضلة تجرى لطلبات الراغبين بالاستفادة منه.

وأشار عبد الحميد إلى أن الهيئة تمنح قروضاً شهرية بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية للطلاب الراغبين وفق شروط عدة تأخذ بعين الاعتبار الحالة المادية لأسرة الطالب ونوع الكلية التي يدرس فيها وكذلك حالته الدراسية على أن تسدد قيمة هذه القروض بعد التخرج بسنتين كل شهر 5 آلاف ليرة سورية.

ويحق للطالب الاستفادة من القرض الشخصي أكثر من مرة خلال فترة دراسته بشرط أن يكون مسدداً كامل قرضه السابق.