الدفاع الروسية: داعش يجهز قذائف كيماوية في دير الزور و الهدف تبرير قصف سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم "داعش" الإرهابي يصنع قنابل محشوة بمواد سامة في مبنى إحدى المشافي في محافظة ديرالزور.

وقالت الوزارة: "تصنيع ذخائر كيميائية بهدف قصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب بدعم من الولايات المتحدة الارهابيين في منطقة هجين في محافظة دير الزور".

وأشارت الوزارة إلى أن:" تعبئة القنابل بالمواد الكيميائية يعمل عليها 11 ارهابيا تدربوا على ذلك ووصلوا سوريا من الخارج".

وأضافت أن داعش سيقصف مواقع "قسد" "من الطرف الذي تتمركز فيه القوات الحكومية السورية من أجل إثارة ضربات جوية مكثفة من قبل الطيران الأمريكي عليها".

وأوضحت الوزارة أن القيادة العسكرية الروسية بسوريا نظمت عمليات مراقبة في دير الزور حيث أرسلت إلى هناك منظومات رصد إشعاعية وكيميائية وبيولوجية.