لأول مرة هاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت!

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018 الساعة 20:07 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

لأول مرة هاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت!

جهينة نيوز:

ذكرت صحيفة "GizmoChina" أن أحد هواتف "S10" التي ستطرحها سامسونغ العام القادم سيأتي بذاكرة وصول عشوائي غير مسبوقة.

ووفقا للصحيفة فإن هذا الهاتف سيأتي بشاشة بحجم 6.44 بوصة، ودقة عرض (1440/2960) بيكسل، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

لكن الميزة الأساسية في هذا الهاتف ستكون ذاكرة الوصول العشوائي التي ستكون 12 غيغابايت، أي أكبر من أي ذاكرة وصول عشوائي موجودة في أي هاتف حتى اليوم.

وكانت تسريبات سابقة أكدت أن "S10" القادم من سامسونغ سيطرح في 3 نسخ، إحداها "S10+" ستزود بكاميرا أساسية ثلاثية، أما النسخة الأرخص "S10 Lite"، فستأتي بشاشة "Infinity O" رقيقة الحواف شبيهة بشاشات هواتف "نوت" المطروحة من سامسونغ حاليا


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا