ظريف: لن ينتفع احد من جلب داعش الى افغانستان

جهينة نيوز:

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان لا احد ينتفع من جلب التنظيم الارهابي داعش الى افغانستان.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر ظريف صورة للقائه مع الرئيس التنفيذي للحكومة الافغانية عبدالله عبدالله، وكتب: ان قضية افغانستان لا حل عسكريا لها؛ هنالك حاجة الى المسيرة السياسية الشاملة سواء داخل افغانستان او على مستوى المنطقة. الدستور والمنجزات الديمقراطية يجب الحفاظ عليها".

واضاف: ان جلب داعش الى افغانستان لن يعود بالنفع على احد مثلما لم ينتفع احد من هذا الاجراء في سوريا والعراق.

ويزور وزير الخارجية الايراني جنيف للمشاركة في الاجتماع الدولي حول السلام في افغانستان.