مجموعة طائرات درون اميركية متطورة في قبضة الحرس الثوري- فيديو

الأربعاء, 28 تشرين الثاني 2018 الساعة 18:13 | سياسة, عالمي

مجموعة طائرات درون اميركية متطورة في قبضة الحرس الثوري- فيديو

جهينة نيوز:

كانت قوات الحرس الثوري قد اعلنت خلال الاعوام الاخيرة عن كشف واقتناص طائرات درون استطلاعية وتجسسية معادية بعد دخولها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة قد اعلن سابقا بان الحرس الثوري اقتنص طائرة درون من طراز "MQ-9 Reaper" تابعة للجيش الاميركي.

وتعد طائرة الدرون الاخيرة "MQ-9 Reaper" التي تم اقتناصها جزءا من العمود الفقري للقوات العسكرية الاميركية.

وفيما يلي مجموعة من طائرات الدرون الاميركية التي تم اقتناصها وقدرات كل منها:


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