لافروف: على المجتمع الدولي تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم

جهينة نيوز:

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة بلاده المجتمع الدولي إلى المساهمة في تسريع إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري اينياتسيو كاسيس في جنيف اليوم:” أطلعنا شركاءنا في سويسرا على الجهود التي تبذلها روسيا مع بقية الدول الضامنة (إيران وتركيا) في إطار منصة أستانا لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية عبر تطوير الحوار بين مختلف الأطراف السورية” موضحا أن جولة جديدة لمحادثات أستانا بدأت اليوم وتستمر يومين ونأمل أن تحقق المزيد من التقدم فيما يتعلق بالتسوية السياسية.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ كانون الثانى عام 2017 تسعة اجتماعات حول الازمة في سورية فيما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر تموز الماضي بصيغة استانا وأكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الارهابية فيها حتى دحرها نهائيا.

ودعا لافروف المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للمساهمة في تسريع عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم بعد أن هيأت الحكومة السورية الظروف اللازمة لهذه العودة.