بيع 25 درجة من سلم برج إيفل بثمن يفوق الخيال

جهينة نيوز

أعلنت دار أرتكوريال للمزادات بيع الدرج الحلزوني الأصلي، لبرج إيفل الفرنسي الشهير، بثلاثة أمثال سعره المبدئي، خلال مزاد أقيم أمس الثلاثاء.

ووفقا لموقع ndtv ، فإن جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط، هو من فاز بالمزاد، رافضا ذكر اسمه، وحصل على الدرج المعدني الذي يرجع تاريخه إلى 129 عاما مضت، بمبلغ 191 ألف دولار تقريبا، وهو ثمن يفوق الخيال!

وأضاف الموقع، أن ارتفاع هذا الجزء يبلغ 4.3 متر، ووزنه 900 كيلوغرام، ويحتوي على 25 درجة، وكان معروضا منذ 20 يوما في ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه في باريس، لكنه بيع أمس فقط.

وكان هذا الجزء من الدرج ضمن مجموعة.